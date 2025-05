Drogdíler autója lett a rendőrség új fegyvere

A drogdíler bukása a rendőrség gyarapodását is jelenti: egy 450 lóerős, háromajtós Audi RS5 Coupé került szolgálatba a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A jármű különleges előéletű – mielőtt kék-fehér festést és megkülönböztető jelzést kapott volna, kábítószer-kereskedők használták. A gépkocsit bűnügyi eljárás során foglalták le, mostantól viszont a rendőrök szolgálatában áll, főként az autópályás ellenőrzések során.

Drogdílerek autójából rendőrségi járgány lett

Forrás: police.hu

Ahogy a police.hu beszámolójából is kiderül, a sportautó nemcsak a teljesítménye miatt vonzza a tekinteteket: a rendőrségi színekben pompázó RS5 minden részletében alkalmassá vált a szolgálatra. Beépítették a szükséges rendőri eszközöket, így rádiót, szirénát, fényhidat, és a hűtőrács mögé is villogók kerültek. A járművet a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ instruktorai is tesztelik: a leendő sofőrök vizsgát tesznek majd, mielőtt volán mögé ülhetnek.

A fejlesztés egy új szemlélet eredménye, amely már több európai országban is bevett gyakorlat. Magyarországon 2021 óta működik a Központi Bűnjelkezelési Rendszer, amely átlátható módon kezeli a lefoglalt vagyontárgyakat. Az Audi RS5-ös ennek keretében került át a rendőrséghez.

Dr. Töreki Sándor vezérőrnagy elmondta: az értékes autó mostantól a bűnöző drogdílerek helyett a rendőrök munkáját segíti, és a jövőben további hasonló átalakulások is várhatók

A rendőrség új eszközpolitikáját Czunyiné dr. Bertalan Judit is üdvözölte. Az államtitkár a közösségi oldalán emlékeztetett: az új törvények szerint a kábítószer-kereskedők vagyona elkobozható lesz. Mint írta, az olasz és cseh példákat követve mostantól Magyarországon is gyakorlattá válhat, hogy a drogdílerek járműveit a hatóságok visszaforgatják a köz szolgálatába.