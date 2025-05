Égre-földre keresik: szülinapja előtt veszett nyoma Ramónának

Nagy erőkkel keresik a győri rendőrök C. Ramóna Erikát. Az eltűnt tini három nap múlva tölti be 17. életévét, pont a születésnapja előtt tűnt el - számolt be róla a kisalfold.hu. A győri egyenruhások nyomoznak nagy erőkkel, eddig azonban még nem sikerült az eltűnt tini nyomára bukkanni.

Az eltűnt tini születésnapja előtt tűnt el, három nap múlva tölti be a 17. életévét.

Forrás: Shutterstock

Nagy erőkkel keresik az eltűnt tinit

A körözési eljárást lefolytató győri rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni C. Ramóna Erika hollétével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Győri Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(96)520-000-ás telefonszámon.

