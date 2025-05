Ezt benézte: civil rendőrautót villogott le a 160-nal száguldó sofőr az autópályán

Döbbenetes videót osztottak meg a csehországi D1-es autópályáról - szúrta ki a vezess.hu. Nagyon sietős volt a BMW-s nőnek, aki nem vette észre, hogy nagyjából 160 km/órás sebességével épp egy civil rendőrautót ért utol, akit aztán villogtatással meg is próbált letolni maga elől. Ha ez még nem volna elég, a rendőrök a menet közben traffipaxoztak is, így a sofőrt meg is állították, és a gyorshajtás miatt is felelnie kellett.

Ahogy Magyarországon, úgy Csehországban is 130 km/óra a megengedett maximális sebesség az autópályákon, igaz, egyes szakaszokon – kísérleti jelleggel – 150 km/órára fogják emelni a sebességhatárt, azonban ennek még nem jött el az ideje - emlékeztetett a portál.