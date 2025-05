Ki valójában a veszprémi származású ausztriai gyilkos?

Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség a gyilkossággal gyanúsított magyar férfit. A 32 éves magyar állampolgárt, P. Krisztiánt azzal gyanúsítják, hogy szombatra virradó éjjel lelőtt egy 34 éves nőt a salzburgi Maria Alm (Pinzgau) településen.

A feltehetőleg veszprémi származású gyilkost még mindig keresik.

Forrás: bild

A gyilkosággal vádolt férfit sokan ismerték

Az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban a hír felröppenését követően sokan azt állították, Veszprémben szinte mindenki ismerte a gyilkosságot elkövető P. Krisztiánt - számolt be a veol.hu.

Egy személy, aki már fiatalkorában is ismerte, így nyilatkozott a kommentek között: „Elég zűrös gyerek volt már kiskorában is. Szegény anyjának is többször nekiment. Többször akart már öngyilkos lenni". Egy másik hozzászóló így emlékezett vissza: „Ezt nem néztem volna ki belőle, de anno, mikor 15-17 évesek lehettünk, az akkori barátnőjét is fenyegette".