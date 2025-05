Civil rendőrautót előzött meg közel 200-zal repesztve egy fiatal magyar sofőr Ausztriában

Április 30-án, vagyis tegnap késő este egy 22 éves magyar férfi túl gyorsan akart célba érni az Inntalautobahnon, vagyis az A12-esen: a tiroli Schwaz közelében civil rendőrautót előzött meg – mindezt a sofőr azonban 190 km/h-val tette meg, holott ott csak 100 km/h a megengedett sebesség - írja a magyarok.orf.at.

A rendőrök ezt követően megállították, majd elvették a jogosítványát és lefoglalták a magyar férfi járművét is.

Az ügy most a Schwazi Járási Hivatal elé kerül, ahol most eljárás indul a férfi ellen. A rendőrség közleményében hangsúlyozta: az ilyen típusú felelőtlen vezetés nemcsak törvénysértő, de életeket is veszélyeztet.