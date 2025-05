Hajtóvadászat indult Németországban a magyar autótolvaj és titokzatos társa ellen

Nem kis felfordulást és fejtörést okozott egy magyar autótolvaj és titokzatos társa az németországi Schwandorf kedden (május 6.) reggel. A rendőrök telefonja ugyanis már reggel kilenc óra környékén csörgött, miután egy helyi asszony kétségbeesetten jelezte: parkoló autóját alaposan összetörte egy nekiütköző Volkswagen. A kárt okozó sofőröket az sem zavarta, hogy a nő is benne ült és telefonál, ugyanis segítségnyújtás helyett kipattantak a kocsiból és elrohantak. A nő ezután értesítette a rendőrséget, akik rögtön a helyszínre siettek. Nem is kellett sok idő és arra is rájöttek, hogy a kocsi korántsem a balesetező sofőröké volt: kiderült ugyanis, hogy azt az előző napon lopták el a település egyik belvárosi utcájából. Elkezdődött a hajtóvadászat - írja cikkében a Ripost.

Hajtóvadászat indult a magyar autótolvaj és titokzatos társa ellen. A német rendőrök nyomon vannak

Hajtóvadászat indult az autótolvajok ellen

Mint írják, az német rendőrök azonnal hajtóvadászatot indítottak a két tettes után: több egységgel és rendőrkutyákkal indultak, hogy felkutassák őket. Eddig azonban nem akadtak a nyomukra, a lakóházak között ugyanis úgy eltűntek, mintha csak a föld nyelte volna el őket. Bár eltűnésük sikeres volt, a szökés sikere mégsem garantált: a nagy rohanás közepette ugyanis nemcsak ruhákat hagytak a kocsiban, de az egyik figyelmetlen tolvaj bizony a mobilját is ott felejtette. Erre azonnal lecsaptak a rendőrök, akik rögtön kiderítették, hogy az egyik férfi magyar állampolgárságú. A két szökevényt így forró nyomon keresik, még személyleírást is adtak róluk:

A két szökevény körülbelül 175-180 cm magas és 75-80 kiló súlyú. Sötét ruhát viseltek, emellett sem szakálluk nem volt, sem szemüvegük nem viseltek. A talált mobiltelefon arra utal, hogy az egyik elkövető magyar állampolgár. A schwandorfi rendőrőrs a lakosság segítségét kéri, és a (09431) 4301-0 telefonszámon fogadja a bejelentéseket

- idézte a helyi rendőröket az Oberpfalz.

