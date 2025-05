Közlekedik a család Vas vármegyében: mutatjuk a dobogós helyezetteket

A Közlekedik a család idei vármegyei fordulóján az eddigi évekhez hasonlóan számos olyan família vett részt, akik már hosszú évek óta visszatérő jelentkezők, de persze akadt jó néhány olyan is, akik először tették magukat próbára ezen a családias, vidám hangulatú versenyen - számoltak be a versenyről a police.hu oldalán. Kilenc állomáson bizonyíthattak a jelentkezők. KRESZ és elsősegély-tesztlap kitöltése mellett megmutatták ügyességüket a kerékpáros, a gokart és az autós ügyességi pályán, ahol részegszemüveggel kellett végigmenni, majd jöhetett a kockakirakó, a kerékpár kötelező tartozékainak felismerése, végül pedig sokak nagy kedvence, a lézerpisztoly-lövészet. A visszajelzések alapján a családok élvezték a vetélkedőt, és jelezték, ők bizony jövőre is indulnak. Az első helyezést a szombathelyi Benke család, a második helyet a nádasdi Szijártó család érte el, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a csepregi Taródi család állhatott fel. Senki nem távozott üres kézzel, minden résztvevő egy ajándékcsomagot kapott a nap végén, amelyben láthatóságot elősegítő eszközök és egyedi kerámiadíszek is helyt kaptak. A Benke család megszerezte az indulási jogot az országos döntőre is, ahol már sokkal nagyobb a tét, hiszen a fődíj egy autó.