A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, aki fiú unokáját molesztálta - írta meg cikkében a boon.hu. A portál a rendelkezésre álló adatok alapján úgy tudja, a sértett nagyszüleinek élettársi kapcsolata megszakadt, ezért a terhelt elköltözött a borsodi településen lévő lakásukból. A kiskorú sértett gyermekotthonban került elhelyezésre, azonban onnan rendszeresen megszökött, ilyen alkalmakkor nagyapja otthonába ment. 2024. májusában az akkor tízéves sértett éppen nagyapjánál tartózkodott, ahol a kisfiú kérésére jelen volt nagyanyja is. A hajnali órákban a gyanúsított odament az alvó sértett ágyához, lehúzta nadrágját, majd molesztálni kezdte.

Döbbenet: az éjszaka közepén kezdte molesztálta unokáját a nagymama

Fotó: Illusztráció! / Forrás: Shutterstock

E tevékenységével akkor sem hagyott fel, mikor a sértett tiltakozását fejezte ki, sőt, ideges lett és veréssel fenyegette meg a gyermeket arra az esetre, ha nem hagyja magát. A zajokra felébredő nagyapa – miután megbizonyosodott róla, mi is történik – rendőri intézkedést kért és a hivatalos személyek kiérkezéséig visszatartotta a gyanúsítottat. A rendőrök a szökésben lévő fiút visszavitték a gyermekotthonba. A fenti esetet megelőzően – a nagyapa távollétében – a gyanúsított már megvalósított hasonló cselekményt a sértett tiltakozása ellenére, melynek az vetett véget, hogy a sértett is veréssel fenyegette meg nagyanyját. A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, erőszakkal, illetve élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak bűntettének megállapítására.

