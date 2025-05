Hihetetlen: 10 perccel a rendőrségi kihallgatása után újra rablást követett el egy fiatal

Tíz perccel később újra lecsapott

Alig tíz perccel később azonban a 15 éves fiú ismét bűncselekményt követett el. Hazafelé menet állítólag rátámadt egy járókelőre, akitől készpénzt követelt. Az áldozat védekezett, és a segítségére siettek a véletlenül arra járó bécsi hivatásos tűzoltók. A 15 éves fiú ekkor a lakásába menekült, ahol nem sokkal később – édesanyja legnagyobb döbbenetére – letartóztatták.

A vádak között szerepelt egy drogériában történt incidens is Donaustadtban. Mivel az eladónő szóvá tette, hogy a 15 éves fiú másodszor is bement az üzletbe és különböző parfümökkel fújta be magát, a tinédzser egy csomag babapúdert és egy fém bevásárlókosarat vágott a nőhöz, akinek felszakadt a szája.