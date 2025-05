Döbbenet! Több tucat szabálytalan sofőr került rendőrkézre egyetlen nap alatt - videó

A Veszprémi rendőrség 38 járművezetővel szemben intézkedett az elmúlt nap - számolt be hivatalos közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

A rendőrség munkatársai rengeteg szabálytalankodót fogtak el.

Fotó: Székelyhidi Balázs

Rendőrségi fogás

Közülük hárman ittasan vezettek, tizenegyen gyorsan hajtottak, tízen a biztonsági övet nem használták, hatan szabálytalanul mobiltelefonoztak vezetés közben, illetve szabálytalan előzés, várakozás és megállás miatt is szankcionáltak a járőrök. Korábban mi is megírtuk, hogy a rendőrök Vasban is ellenőriztek a Speedmarathon keretén belül és 24 óra alatt 49 helyszínen 15.027 gépjárműből 173 gyorshajtót fogtak. A bírságok pedig nem csekély összegűek ilyen esetekben, ráadásul a szabálytalanságon túl saját és más sofőrök testi épségét is veszélyezteti ilyen esetben. Fontos tehát betartani a szabályokat a biztonságos közlekedés érdekében.