Videó: így nézett ki a magasból a szombathelyi tízemeletesben keletkezett tűz oltása

Amint arról beszámoltunk, csütörtökön kora este tűz keletkezett egy tízemeletes épület legfelső szintjén Szombathelyen. Információink szerint a lángok a szemétledobóban csaptak fel, ahol a szemétledobó körül felhalmozott hulladék égett. A lángok két négyzetmétert érintettek, de sűrű fekete füst keletkezett, ezért az épületet minden lakónak el kellett hagyni. A helyszínre a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is nagy erőkkel érkeztek ki. A tűzoltók magasból mentő járművet is használtak az oltáshoz, ez látszik olvasónk felvételein is, aki az egyik szomszédos épületből figyelte az eseményeket.