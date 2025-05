Kamion lángolt az M86-oson, az önkéntes tűzoltók kiakadtak a telefonozó katasztrófaturistákra

Ahogy arról portálunk is beszámolt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomán, csütörtökön kora este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy teherautó az M86-os autóút Rábaköz pihenőhely parkolójában, a Csorna felé vezető oldalon, Sopronnémeti térségében. Mint írják, a tűz nem terjedt át másik járművekre, ami szerencse, mivel a pihenő tele volt ott parkoló kamionokkal. A csornai hivatásos és a szili, valamint a bogyoszlói önkéntes tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínen tevékenykedő szili önkéntes tűzoltók közösségi oldalukon is beszámoltak az esetről, és egy másik aspektusból is megközelítették a történteket. Nehezményezték ugyanis a civilek hozzáállását az ilyen helyzetekben.

Kora este az M86-os autóút, Rábaköz pihenőhely kamionparkolójába siettünk, ahol egy 3,5 tonnás ponyvás kisteherautó égett. Hiába minden tűzoltói igyekezet, sajnos, az autó teljesen kiégett. A parkolóban sok kamion volt...

- fogalmaznak a tűzesetről, a kigyulladt járműről a szili önkéntes tűzoltók. És innentől kezdve teszik közzé elgondolkodtató véleményüket.

Nem ismerjük a tűz keletkezésének körülményeit, kezdeti szakaszát, méretét, de az biztos, hogy minden járműszerelvényen kell lenni kézi tűzoltókészüléknek... Nem lenne bonyolultabb használni egy kezdődő tűznél, mint a mobiltelefon videó funkcióját. Ha valaki megpróbálkozott az oltással, de nem járt sikerrel, akkor tőle elnézést kérünk és köszönjük neki

- szól az önkéntesek figyelemfelhívása, melyet közösségi oldalukon tettek közzé.

A kisalfold.hu cikkében egyértelműsítette, hogy mire is céloztak bejegyzésükben egészen pontosan a sziliak. Egy-egy vészhelyzetben ugyanis esetleg előbb kerülnek elő az eseményeket rögzítő telefonok, mint a segítséget, a mentést szolgáló eszközök. Többször olvasni például arról, hogy forgalmas útszakaszon történt balesetnél azért történik újabb baleset, mert a járművezetők telefonjaikkal bíbelődnek, hogy videófelvételt, vagy fényképet készíthessenek. Érdemes lenne a szili tűzoltók felvetésén elgondolkodni! Persze, azt is fel kell mérni ilyen esetekben, hogy a segíteni készülő készülő személy mekkora kockázatot vállal és képes-e szakszerűen és úgy elkezdeni a mentést, hogy saját magát, vagy másokat ne sodorjon veszélybe.

