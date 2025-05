Fotókon mutatjuk, milyen állapotok uralkodnak a nádasdi tűzeset helyszínén - galéria

Ahogy arról portálunk is beszámolt, tűz ütött ki egy nádasdi, Vasúti úti társasház tetőszerkezetében szombat hajnalban. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók elhagyták az épületet, a szomszédos házat a rendőrség munkatársai ürítették ki. A helyszínre mentő is érkezett. A Vas vármegyei műveletirányítás körmendi, szentgotthárdi, szombathelyi hivatásos tűzoltókat, a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta az esethez, amelyhez Zalaegerszegről egy gépjárműfecskendő és egy magasból mentő is csatlakozott.

A nagy erőkkel zajló oltási munkálatok hajnali négy óráig eltartottak. Mint utólag kiderült, a házból nyolc embert menekítettek ki, számukra a polgármester kinyittatta a művelődési házat. A tűzoltók miután eloltották a lángokat megbontották a tetőt is, még izzó részek után kutatva. Az eset körülményeit tűzvizsgálati helyszíni szemle tisztázza.

Tűzeset: fotók a helyszínről

Mutatjuk, szombat délelőtt milyen állapotok uralkodtak a helyszínen: