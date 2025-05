Kevesebb részeg baleset, több internetes csalás – a vasvári rendőrkapitány beszámolt a város közbiztonságáról

Balogh Gábor rendőr alezredes, a Vasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője ismertette a képviselő-testület előtt a város és környéke 2024-es közbiztonsági helyzetét. A kapitány beszámolójából kiderült: bár néhány területen emelkedett a bűncselekmények száma, a súlyos esetek elkerülték Vasvárt és térségét.

A közlekedési balesetek száma nem nőtt 2024-ben Vasváron

Fotó: Horváth Balázs

Ilyen volt Vasvár közbiztonsága 2025-ben

A 2023-as évhez képest 2024-ben valamivel több bűncselekmény történt Vasváron: a rendőrség 87 esetet regisztrált, szemben az egy évvel korábbi 73-mal. Ez körülbelül 19 százalékos emelkedést jelent. A kapitány szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy hirtelen elszabadult a bűnözés, inkább az derül ki belőle, hogy több eset jutott el a hatóságokig, és a felderítési arány is javult – vagyis több ügyet sikerült megoldani.

A legtöbb ügy a lopásokhoz kapcsolódott

A legnagyobb növekedést a lopások száma mutatta. Ugyanakkor fontos, hogy ezeknek az ügyeknek a nyomozási és felderítési aránya is emelkedett, vagyis a rendőrök hatékonyabban dolgoztak, több elkövetőt sikerült kézre keríteni. A garázdaság, testi sértés és csalás kategóriákban nem történt változás az előző évhez képest – ezek száma stagnált.

Az internetes csalók aktívabbak lettek

Látványosan nőtt az online térben elkövetett csalások száma: míg 2023-ban 6 ilyen ügy volt, tavaly már 10. A rendőrkapitány szerint ez országos jelenség, és Vasvárt sem kerüli el. A hatóságok viszont itt is jól teljesítettek, a nyomozások többsége eredményesen zárult.

Személyes erőszak, rablás, emberölés szerencsére nem jellemezte a térséget

A legsúlyosabb bűncselekmények – mint az emberölés, rablás, kifosztás, zsarolás – továbbra sem jellemzőek Vasvárra. Emberölés nem történt, rablás, rongálás, járműlopás továbbra is nulla darabszámon áll. A súlyos testi sértések száma mindkét évben 3 volt, és ezeknél az eseteknél is mind sikerült az elkövetőket megtalálni.

Ittas vezetésből kevesebb volt – ez örömteli változás

A közlekedésbiztonság terén nem történt jelentős elmozdulás: 2024-ben ugyanúgy 22 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltak, mint 2023-ban. Viszont jó hír, hogy az ittas állapotban okozott ilyen balesetek száma a felére csökkent. Egy halálos kimenetelű baleset így is történt, hét eset súlyos, tizennégy pedig könnyebb sérüléssel végződött. Pozitívum az is, hogy bár 24 esetben derült ki, hogy az illető alkoholt fogyasztott, ezek közül csak három végződött balesettel. Ez azt is mutatja, hogy a rendőrség szűrő- és ellenőrző munkája működik, és egyre kevesebben ülnek autóba ittasan.