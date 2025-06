Baleset Vasban: Csoda, hogy élve kiszállt ebből az autóból valaki - helyszíni fotók

Az autó mellett lévő kisebb fákat és bokrokat a tűzoltók vágták ki láncfűrésszel, majd áramtalanították a teljesen összetört járművet. A mentés és a rendőrségi helyszínelés először teljes útlezárás mellett zajlott, később félpályán megindult a forgalom.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy az autó jobb oldali ajtaja gyakorlatilag a bal oldali ülésig nyomódott be, ha valaki a jobb oldalon ül - ahol gyerekülés is volt, szerencsére gyerek nélkül -, akkor szinte biztosra vehető, hogy nem éli túl az ütközést. Ahogy korábban is írtuk, a sofőr nem használta a biztonsági övet, az autó sérülései alapján egy szemtanú mondta a helyszínen, hogy "csoda, hogy valaki is élve kiszállt ebből az autóból", és mi is csak azt tudtuk mondani rá, hogy egy második születésnapot beírhat a naptárba magának a sofőr.