"Anya, az életemért futok!" - újabb borzalmak derültek ki a grazi iskolai lövöldözésről

Kedd estére világossá vált: az osztrák történelem legsúlyosabb tömeglövöldözése zajlott Grazban, amely legalább tizenegy ember életét követelte: hét nő és négy férfi, köztük az elkövető, aki öngyilkos lett. További tizenkét ember megsérült, közülük kilenc súlyosan. Portálunk a helyszínről tudósított az Ausztria fekete napján történtekről.

Grazi lövöldözés: Stájerország legnagyobb mentési akciója zajlott kedden

Forrás: vaol.hu

Azok a jelenetek, amelyek eddig inkább Amerikához kapcsolódtak, mélyen bevésődnek a szomszédos ország lakóinak emlékezetébe. Életükért rohanó gyerekek, percenként iskolaudvarra érkeznek mentőhelikopterek, az utcán könnyekben összeeső szülők: iskolai lövöldözés - kezdi cikkében a Kronen Zeitung.

"Kérem, jöjjenek gyorsan!"

Kedden reggel 10 óra körül több segélyhívás is érkezett a rendőrséghez, amelyek arról számoltak be, hogy lövéseket adtak le a graz-lendi kerületben, a Dreierschützengasse-n található BORG épületében"Kérem, jöjjenek gyorsan, valaki lövöldöz!" - érkezett be a hívás. A szemtanúk videóin pánikba esett középiskolás diákok láthatók, akik asztalok alá bújnak, miközben a háttérben folyamatos dörrenések hallatszanak. Számtalan lövés visszhangzott a többszintes fehér épületben. A lövöldözés idején az oktatási intézményben több száz ember tartózkodott.

"Biztonságban vagyunk. De lövöldözés folyik."

Az osztrák lap cikkéből kiderült az is, egy tanár tinédzserekkel bujkált, és felhívta a férjét: "Biztonságban vagyunk, de a helyzet drámai. Folyamatosan lövöldöznek." Szívszorító beszámolók keringenek lányokról és fiúkról a közösségi médiában. Néhány gyerek halottnak tettette magát, mások kétségbeesetten hívták a szüleiket, miközben menekülnek a gyilkos elől: "Anya, életemért futok."- hangzott el a telefonban. Még a sebesült gyerekek is a mobiltelefonjuk után nyúltak!

Grazi lövöldözés: Újabb információk a tettesről

A Kronen Zeitung cikkéből újabb részletek derültek ki a tettesről is. Arthur A., ​​egy 21 éves osztrák férfi a Graz-Umgebung kerületbeli Kalsdorfból volt az a személy, aki negyed óra alatt vérfürdőt rendezett. Mint utólag kiderült, pontosan abban az iskolában, ahová egykor járt, de soha nem végezte el. Az elkövető, akit utoljára az Osztrák Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál (AMS) regisztrálták munkanélküliként, akadálytalanul belépett két tanterembe - amelyek közül az egyik állítólag az ő korábbi tanterme volt - és egy pisztollyal és egy sörétes puskával célba vett diákokat, tanárokat, majd hidegvérűen újra és újra meghúzta a ravaszt. Az osztrák portál úgy tudja, mindkét lőfegyvert törvényesen birtokolta a férfi. Az áldozatok vérben ázva összeestek, némelyikük fején lőtt sebek voltak.