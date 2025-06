Rajongott az online lövöldözős játékokért a grazi iskolai támadó és alkalmatlan volt a katonai szolgálatra

A 21 éves, Graz közelében lakó elkövető korábban maga is a BORG Dreierschützengasse gimnázium diákja volt, de nem fejezte be tanulmányait. A férfi két engedéllyel birtokolt lőfegyverrel ölt meg tíz embert és sebesített meg sokakat egykori iskolájában, mielőtt magával is végzett. A lövöldözés után a rendőrség átkutatta a férfi otthonát, ahol bombatámadással kapcsolatos elvetett terveket és egy működésképtelen csőbombát is találtak. A rendőrség továbbra is a támadás indítékának felderítésén dolgozik.

Zárkózott volt és rajongott az online lövöldözős játékokért a grazi iskolai támadó -

Forrás: Wolf Ferenc

Michael Lohnegger, a stájerországi bűnügyi hivatal vezetője elmondta, hogy a támadó rendkívül visszahúzódó volt, és rajongott a belső nézetű (FPS) lövöldözős videójátékokért, ahol a játékos a főhős szemén keresztül látja az eseményeket.

"Rendkívül zárkózott életet élt, nem akart részt venni valódi életben, inkább a virtuális térbe húzódott vissza" - mondta a vezető az újságíróknak. Az osztrák hadsereg szóvivőjének közlése szerint a fiatal férfit sorozáskor mentális labilitása miatt alkalmatlannak találták a katonai szolgálatra. Michael Bauer ezredes ezzel megerősítette a Servus TV erre vonatkozó értesülését.

Mint mondta, a hadsereg ilyen információt csakis hatósági megkeresésre, konkrét ügyben adhat ki törvényesen. Két okból lehet valaki alkalmatlan katonai szolgálatra, mentális, vagy testi adottságok miatt - ismertette Bauer. "A rendszerünk működött, de nem volt jogalapunk arra, hogy ezt továbbadjuk" - fűzte hozzá.

A tettes ugyanakkor márciusban egy polgári hatóságnál pszichológiai tesztet végzett el, amely lehetővé tette számára, hogy törvényesen pisztolyt vásárolhasson. A támadó legközelebbi barátját is kihallgatták, és kiderítették, hogy a férfi a virtuális térben is ismerősökre tett szert. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a támadás előkészítésében segítettek-e neki.

A fegyveres támadás körülbelül hét percig tartott, a támadó a lövöldözés megkezdés után tíz perccel, egy mellékhelységben végzett magával. A támadás előtt pár perccel ért az iskolába, majd bement egy mosdóba, ahol egy vadászkéssel felszerelt övet csatolt magára, védőszemüveget és fejhallgatót vett fel, és egy Glock 19-es pisztolyt, valamint egy lefűrészelt sörétes puskát vitt magával. Válogatás nélkül lőtt az emberekre az iskola második és harmadik szintjén. Az egyik tanterem ajtaját szétlőtte, hogy bejuthasson.