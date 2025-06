Sokkot kaptak a graziak: magyar nő szólalt meg a lövöldözés után

Ahogy arról folyamatosan frissülő cikkünkben írtunk, az eddigi információk szerint tízen meghaltak, és sokan megsérültek egy grazi középiskolában történt lövöldözésben. A grazi iskolai lövöldözés sokkolta a város lakóit.

Grazi iskolai lövöldözés: sokkolta a várost a tragédia

Forrás: Horváth Balázs

Grazi iskolai lövöldözés: sokkolta a várost a tragédia

A zaol.hu-nak sikerült elérnie egy Grazban élő nagykanizsai származású nőt, aki éppen a Dreierschützengasse középiskola melletti házban lakik. Klaudia sokkos állapotban nyilatkozott a portálnak.

– Rendőrségi helikopterek hangjára lettem figyelmes, amikor kinéztem az ablakon, akkor törtek be épp a kommandósok az iskolába – mondta. – Az egész környéket hermetikusan lezárták, a rendőrök folyamatosan dolgoznak. A hírekből tudom, hogy milyen sok gyermek meghalt, belegondolni is szörnyű mit élhettek át. Folyamatosan a sírás kerülget, egyszerűen nem lehet napirendre térni a történtek felett. Minden nap ott megyek az iskola előtt, ahonnan nevetés hallatszott. Most gyászba borult egész Graz.