Grazi lövöldözés: újabb hírek érkeztek a sérültek állapotáról

A grazi lövöldözésben összesen tizenkét ember sérült meg, néhányan közülük életveszélyesen. A grazi kórház kedden este jelentette, hogy egy nő belehalt súlyos sérüléseibe, így a lövöldözés halálos áldozatainak száma tízre emelkedett - írja cikkében az orf.at.

Grazi lövöldözés: újabb hírek érkeztek a sérültekről

Fotó: Wolf Ferenc

Grazi lövöldözés: Öt ember intenzív osztályon

A grazi kórház tájékoztatása szerint négy beteget továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, kettőt pedig már átszállítottak az általános osztályra. A Grazi II. Regionális Kórház nyugati telephelyén egy személy továbbra is az intenzív osztályon van, de az ő állapota is stabil – közölték. A Grazi Egyetemi Kórházban fekvő négy beteg állapota is stabil, de további műtétekre van szükség.

Várják az érintett diákokat

Az ORF cikkéből az is kiderült, hogy az érintett diákok pszichológiai támogatása valószínűleg eltart egy ideig. Szerdán a krízisintervenciós csapat gondoskodik róluk a Helmut List teremben.

Lehetőséget kell adni a szörnyű élményekről és a félelmekről való beszélgetésre – mondja Elke Kahr (KPÖ), Graz polgármestere: „Ott vagyunk minden hozzátartozó, a diákok és a tanárok számára, bármire is legyen szükségük. Vannak segélyhívó számok, és rengeteg segítség és támogatás érkezik sok-sok embertől, akik egyszerűen csak azt mondják: Hol segíthetek?”- fogalmazott.

Az Oktatási Minisztérium szerdán további iskolapszichológusokat küld Ausztria-szerte. Az iskolai tanítás hétfőig szünetel, a szóbeli érettségi vizsgát pedig elhalasztották.