Sokkoló felvételek láttak napvilágot a 8-as főúton történt halálos balesetről - videó

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek reggeli bejegyzése nyomán arról is írtunk, hogy a 8-as főút 38-as kilométerszelvényében 80-as és 60-as sebességkorlátozások vannak érvényben jelenleg is a csütörtökön délután történt halálos baleset miatt. Az érintett szakaszról videó is készült! A rendőrök felhívják az autósok figyelmét, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be a szabályokat.