Hatalmas lángokkal égett egy lakóautó

Kigyulladt és teljes terjedelmében ki is égett egy Ford márkájú lakóautó a Pákához tartozó Csokmai-hegyen, a Rákóczi utca végén - számolt be róla a zaol.hu. A Zala vármegye hírportál szerint a jármű a napokban került a helyszínre, ám senki sem tartózkodott benne, amikor a lángok felcsaptak. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lenti hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek egy közeli fát is érintettek, illetve egy a lakóautó felett húzódó vezetéket pedig hőterhelés ért. Az eset során személyi sérülés nem történt.

