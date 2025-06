Katasztrófahelyzet Jánosházánál - Bármikor berobbanhatott volna a veszélyes vegyszer

Múltidéző rovatunkban ezúttal egy 2000 júniusában történt balesetet kerestünk elő a Vas Népe archívumából. Forró volt a helyzet, de szerencsére nem történt katasztrófa a 8-as, és a 84-es főutakat összekötő jánosházi körforgalomban, ahol június 19-én felborult egy veszélyes vegyszert szállító tanker. A kamion Százhalombattáról szállította a toluolt Olaszországba, s valószínűleg a sebesség helytelen megválasztása miatt következett be a baleset, amelynek következményei sokáig katasztrófával fenyegettek. A helyszínre érkező sárvári, szombathelyi és körmendi tűzoltók, a polgári védelem és a mentők szakemberei szerint a toluol igen komoly, agresszív vegyszer, amely belélegezve, vagy a bőrre jutva is komoly egészségkárosodást okozhat, ezenkívül gyúlékony, robbanásveszélyes.

Katasztrófahelyzet Jánosházánál - Mindent beborított a veszélyes anyag

Forrás: VN/archív

A rendőrség és a tűzoltók a kereszteződés minden bevezető útját lezárták, még a szakemberek is csak nagyon óvatosan közelíthették meg gépkocsival a helyszínt, ahol a tűzoltók is védőmaszkkal, légzőkészülékkel tudták csak végezni a munkájukat. A nyolcvantonnás daru -amely átfejtés előtt felállította az oldalára borult járműszerelvényt - megérkezésééig a tűzoltók homokkal itatták fel a kiömlött folyadékot. Mielőtt azonban a daru nekiláthatott volna a monstrum felemelésének, a tűzoltók fecskendőkkel vették körbe a kereszteződést, ugyanis számítani lehetett arra, hogy a megbolygatott acéltartályok tovább repednek, a bennük lévő több mint huszonötezer liter veszélyes anyag kiömölhet,esetleg berobbanhat. Ha ez megtörténik, vízzel és habbal oltották volna. Este fél tizenegykor már fellélegezhettek a mentésben részt vevők, mert a daru sikeresen felállította a járművet, amelyet biztonságosabb helyre vontattak, és hamarosan megindulhatott a forgalom. A gépkocsi vezetőjét a sárvári mentők megvizsgálták, de kisebb zúzódáson és az ijedtségen kívül más baja nem történt. A mentőorvos ellátta a tolmács szerepét is, hiszen dr. Larnsak Goran szót tudott érteni a szlovák kamionossal. Felvételeinken a tűzoltók homokkal itatják fel a kiömlött vegyszert, illetve biztosítják a helyszínt.