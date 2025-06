Grazból jelentkezünk élőben az iskolai lövöldözés helyszínéről (Videó)

Iskolai lövöldözés Grazban - Kollégánk megékezett Grazba, az iskolai lövöldözés helyszínére.

Iskolai lövöldözés Grazban - Helyszíni fotó

Fotó: Horváth Balázs

Legkevesebb tíz halottja van a grazi polgármester közlése szerint annak a lövöldözéses ámokfutásnak, amely kedden, a délelőtti órákban zajlott le a város egyik középiskolájában. Elke Kahr, Graz polgármestere, aki a helyszínen tájékozódott a történtekről, az osztrák állami hírügynökségnek elmondta, hogy a lövöldözésnek kilenc halálos áldozata volt, és a feltételezett elkövető is meghalt, aki a rendőrség szerint egyedül cselekedett, és akinek indítéka egyelőre ismeretlen. A polgármester közlése szerint számos diák és tanár is megsebesült, sok sebesültet kórházba szállítottak. A rendőrség több egysége és a Cobra különleges egység is részt vett az akcióban, amely délelőtt 10 óra körül kezdődött a grazi Dreierschützengassén lévő középiskolánál.