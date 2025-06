Keresi a rendőrség a hétköznapi hősöket, akik segítettek megfogni a forgalmas négysávos útra tévedt kisgyermeket

Vérfagyasztó videó járta be a világhálót a napokban Pécsről. A felvételen minden szülő rémálma válik valóra, a kiabálására nem hallgató gyermek játékmotorján a forgalmas autók közé "motorozott". Szerencsére ezúttal Pécsen nem történt tragédia, az autósok lélekjelenlétének köszönhetően. Volt, aki igyekezett keresztbe állni az úton, hogy úgy védje a rossz irányba guruló kis motorost. Akadt olyan autós is, aki járművéből kipattanva gyalog szaladt a gyermek után, akit egyébként rohamléptekben üldözött kétségbeesett édesapja is.

A rendőrség közösségi oldalán most nyílt levélben mondtak köszönetet a mindennapi hősöknek, akik azonnal kapcsoltak és a kisfiú segítségére siettek. Mint írják, az arra közlekedő autósok lélekjelenlétének, empátiájának és nem utolsósorban emberségének köszönhetően a gyermek sértetlenül megúszta ezt a borzalmasan veszélyes helyzetet. Egy sofőr az autóját védőpajzsként keresztbe fordítva állta el az utat, egy másik kiszállva cselekedett. Ezek az emberek nem ismerték egymást, talán soha nem is fognak újra találkozni; mégis együtt mentettek életet.

Ezúton mondunk őszinte KÖSZÖNET-et a „jelenleg még” névtelen hősöknek, akik nem nézték tétlenül a veszélyes szituációt, hanem példát mutattak összefogásból, emberségből!

A bejegyzésben kitérnek természetesen arra, hogy a gyermekre felügyelő felnőtt figyelmetlensége, felelőtlensége miatt kialakult helyzet, akár a csöppség életébe kerülhetett volna, hiszen ők még nem képesek felmérni a veszélyeket.

Ez a mi dolgunk. Szülőként, felnőttként, gondviselőként.

A bejegyzés végén pedig jelezték, keresik az eset szemtanúit, akik a gyermek segítségére siettek, szeretnének személyesen is köszönetet mondani nekik.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: [email protected]!

Ahogy arról korábban írtunk, 2024 áprilisában hasonló eset történt Szombathely egyik legforgalmasabb útján, a Zanati úton. Szombathelyen szintén kismotorral keveredett az autók közé a forgalmas négysávoson egy gyermek. Szerencsére akkor is időben és többen is cselekedtek.