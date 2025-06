Így búcsúzik iskolája a focimeccsen tragikusan elhunyt fiatal fiútól

Még most is mécsesek pislákolnak a Városi Stadionnál annak a tragikus sorsú fiatal focistának az emléke előtt, aki sokkoló sportbalesetben vesztette életét a héten - írja a Borsonline. Máté tragikus balesetéről a portálunk is írt: a Cigánd Sportegyesület 18 éves játékosa május 27-én szenvedett borzalmas balesetet, amikor a Felsőzsolca csapata elleni meccs 35. percében összeütközött a kapussal. Mátét súlyos belső sérülésekkel vitték kórházba, ahol azonnal megoperálták. Sajnos hiába: a fiú szervezete másnapra feladta a harcot.

Érettségizett a sportbaleset áldozata

Forrás: Kerecsen József/boon.hu

Családja, barátai, sportegyesülete és az ellenfél csapata mellett gimnazista barátai is összetörten gyászolják most a pátrohai fiatalt, akinek az egyesület szívszorító búcsút is szervezett: Máté második otthonánál, a cigándi stadionnál szerveztek neki megemlékezést. A szomorú eseményre rengeteg ember érkezett: az embertömegek egyenként vagy párosával, néma csendben ballagtak oda a Máté fotójával ellátott asztalhoz, hogy leróják kegyeletüket. Egyetlen dolog törte meg a csendet: Máté édesanyjának fojtott zokogása, aki szintén elment fia búcsúztatójára.

A tragédia másnapján már az intézmény aulájában is emlékhelyet állítottak a fiúnak.

