Ha ezzel az 5 vasi mosollyal találod szemben magad, nagyon vigyázz! - FOTÓK

A police.hu körözési adatbázisát böngésztük Vas vármegyére szűrve. Bukkantunk közöttük érdekes "tablófotókra", amelyek mosolyt mutatnak, de nem a kedvesség vezérli őket. Ezeknek a vasi bűnözőknek te is könnyen áldozata lehetsz. Még szabadlábon vannak, így ha véletlenül is összetalálkoznál velük, ne dőlj be nekik. A külső mosoly veszélyes titkot rejt. Mutatjuk ezeket a jómadarakat.

Ezek a vasi bűnözők veled sem lesznek kegyesek

Forrás: police.hu

A mosoly mögött vasi bűnözők lapulnak

Az 50 éves Öreg Szabolcsot csalás miatt keresik nagy erőkkel a körmendi rendőrök. Vele szemben a Fővárosi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.

Öreg Szabolcs

Forrás: police.hu

A 45 éves Sáfárik Anikó Katalint szintén csalás miatt keresik a körmendi egyenruhások. Vele szemben a Körmendi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot.

Sáfárik Anikó Katalin

Forrás: police.hu

A 29 éves Sárközi Diána Szonja is csalást követett el, ezért keresik nagy erőkkel. Vele szemben a Szombathelyi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.

Sárközi Diána Szonja

Forrás: police.hu

A szombathelyi születésű 28 éves Varga Bencét rablás miatt körözik a celldömölki rendőrök. Vele szemben a Szombathelyi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.

Varga Bence

Forrás: police.hu

A 31 éves celldömölki születésű Vajda Martinnak több bűne van, rablásért és lopásért is keresik. Rablásért a Győri Törvényszék, míg lopásért a Veszprémi Törvényszék adott ki vele szemben elfogatóparancsot.