Czenki Márk emlékére gyűjtenek – már több mint a fele összejött

Czenki Márk neve most is reményt ad. A májusban elhunyt fiatal játékvezető emlékére elindított gyűjtés célja, hogy egy speciális, magas betegek ápolására alkalmas ágyat adományozzanak a Markusovszky-kórháznak. Az ötlet nem véletlen: Czenki Márk sem fért el kényelmesen a kórházi ágyban, amikor négy hónapig tartó, hősies küzdelmet vívott életéért. A fiút barátai, iskolatársai és egykori csapattársai is gyászolják – most pedig tenni is szeretnének valamit, ami túlmutat a gyászon.

A Nagy Lajos Gimnázium Czenki Márk emlékére indított gyűjtést - az célösszeg fele már megvan

Forrás: Facebook/Nagy Lajos Gimnázium

Czenki Márk adta a célt, a közösség pedig a szívet

A kezdeményezést a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium közössége indította el az Öregdiák Egyesület közreműködésével. A cél egyetlen, de nagyon is konkrét: 3 150 000 forint összegyűjtése, amelyből megvásárolható az a speciális betegágy, amelybe bárki belefér – szó szerint is, emberi méltóságát megtartva. Az adományokat az Öregdiák Egyesület számlaszámára (11747006 – 20223681) várják, a Márk közleménnyel.

Kevesebb mint két hét alatt 1 924 000 forint érkezett a számlára. Az iskola közösségi oldalán így írt erről:

Köszönet minden adományozónak! Még most is nagyon erős vagy, Márk! Van hitünk abban, hogy összegyűlik a vágyott 3 150 000 Ft.

Czenki Márk 19 éves volt, amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt. A magyar kézilabda szövetség és a sportközösség is megrendülten búcsúzott tőle. De amit ő képviselt, az ma is él: figyelmet, emberséget, törődést.

A közösség már bizonyította, hogy az emlék nem halványul – hanem cselekvésre késztet. És minden egyes forint, minden megosztás, minden biztató szó egy újabb lépés, hogy Márk története révén mások élete jobbá válhasson.