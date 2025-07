Dráma az esküvőn: kisgyerekekre dőlt rá egy fa, mentőhelikopter is érkezett - videó

Életveszélyesen megsérült egy két és fél éves kisfiú egy esküvőn, amikor rádőlt egy hatalmas fa a Békés vármegyei Doboz külterületén. Mellkas- és koponyasérülést is szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba - számolt be a borzasztó balesetről a Tények, de ez még nem minden. Mint írják, a kidőlő fa egy másik, tízéves kisfiút is megsebesített. A sokkoló baleset szombaton késő délután történt egy vadászháznál. A békéscsabai rendőrség eljárást indított. A Tények helyszíni riportja: