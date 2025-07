Németországban és Ausztriában futtatta a lányokat: kattant a bilincs a férfi csuklóján - videó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Emberkereskedelem Elleni Osztálya folytat eljárást K. Patrik ellen. A nyomozók bizonyítékai alapján a zalai férfi tavaly szeptember óta legalább négy nő prostitúciós tevékenységét szervezte itthon és külföldön anyagi haszonszerzés céljából. A gyanú szerint a megismert nőket Németországban többek között Ravensburg és Mannheim városába, Ausztriában általában Klagenfurtba és Linzbe vitte ki, míg hazánkban Hévízen nyújtottak szexuális szolgáltatást. Németországban és Ausztriában ő maga töltött fel szexuális hirdetéseket online felületekre, majd az ügyfelekkel egyeztette az időpontokat és a helyszíneket, amik általában apartmanok vagy a kuncsaftok lakásai voltak. Itthon a nők adtak fel hirdetéseket a szolgáltatásaikról, de a férfi által meghatározottak szerint. K. Patrik a prostituáltak külföldi munkavégzésének helyszínén tartózkodott, velük együtt lakott, kocsijával szállította ki őket. Személyes jelenlétével felügyelte a munkavégzésüket, ellenőrizte tevékenységüket, valamint a sértettek bel- és külföldön nyújtott szexuális szolgáltatásaiból befolyt keresete felett is ő rendelkezett - írja a police.hu. Elfogására a határon került sor.

Forrás: police.hu

Az ügy felgöngyölítésében nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében a KR NNI nyomozóit német és osztrák partnetszolgálatok is segítették. A velük folytatott kooperációnak köszönhetően sikerült a férfit elfogni július 21-én délután, amit a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egysége hajtotta végre. K. Patrik családtagjaival és az általa futtatott nőkkel épp belépett Ausztriából Magyarország területére, amikor a rábafüzesi határátkelőhelyen lecsaptak rá. A nyomozók átvizsgálták az autóikat, ugyanúgy, ahogy az általa bérelt hévízi apartmant is, ahol a lányokat szállásolta el. A kutatás során a rendőrök mobiltelefonokat, külföldi SIM-kártyákat, a prostitúcióval összefüggő feljegyzéseket, iratokat, valamint az elkövetőtől több mint ezer eurót foglaltak le. Aznap a KR NNI nyomozói négy magyar nő, köztük három potenciális sértett tanúkihallgatásáról is intézkedtek.