Már helikopterrel is keresik, de továbbra sem találják a Balatonban eltűnt férfit

Ahogy arról korábban írtunk, eltűnt egy idős férfi a Balatonban Balatonszepezdnél még szombaton.

Eltűnt egy idős férfi a Balatonban

Forrás: Facebook

Úgy tudni, a férfinek szombat reggel veszett nyoma, akkor indult úszni egy strandról, a partra azonban nem tért vissza. A vízimentők azóta keresik, de egyelőre nem sikerült megtalálni. Az Alfa nevű mentőhajó szombat délelőttől késő estig, majd vasárnap is több órán át ultrahangos keresőberendezéssel pásztázta a Balatonszepezd környéki vízterületet. A Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán most arról ír, a kutatásban már a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség légi egysége is részt vesz, már a levegőből is keresik a férfit.