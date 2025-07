Eltűnt szombathelyi fiú: az angyalarcú Leonidászért aggódik mindenki

A police.hu körözési adatbázisában bukkantunk rá a 11 éves Leonidász körözésére. A kisfiúnak már majd' 1 hónapja veszett nyoma, azóta nem ad életjelet magáról. Az eltűnt szombathelyi fiú fotóját most nektek is mutatjuk, hogy bárhol fel tudjátok ismerni. A rendőrség most a ti segítségeteket is kéri a fiú megtalálásában.

Az eltűnt szombathelyi fiú már hetek óta nem ad életjelet

Forrás: police.hu

Az eltűnt szombathelyi fiúért aggódik a város

A körözési leírásban szereplő információk szerint, a szombathelyi születésű, 11 éves Horváth Leonidásznak még július 13-án veszett nyoma, azóta nincs információ a tartózkodási helyéről. Leonidász nincs 150 centiméter magas, barna rövidre vágott haja és barna szeme van. A körözési eljárást lefolytató szombathelyi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik információval tudnak szolgálni a kisfiú hollétével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Szombathelyi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(94)521-169-es telefonszámon.

Nem Leonidász az egyetlen fiú, akit keresnek a szombathelyi egyenruhások. Ahogy arról már korában beszámoltunk, Horváth Krisztofert is nagy erőkkel keresik.