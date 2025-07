Csúnyán lebukott a magyar kamionsofőr Ausztriában, azonnal ugrott a jogsija

Alig pár hete írtunk arról a kamionsofőrről, akit a körmendi rendőrök a 86-oson csíptek meg olyan részegen, hogy arra sem tudott választ adni, honnan indult el. Hasonló állapotban fogtak el egy 25 éves magyar kamionos most Ausztriában is.

Bemindenezett kamionsofőr bukott le az osztrák autópályán

Forrás: View Apart

Gyorshajtással buktatta le magát a kábítószert fogyasztó kamionsofőr

Hasonlóan rossz állapotban volt az a 25 éves magyar kamionos is, akit a bécsi külső körgyűrűs autópályán Wiener Neudorfban állítottak meg az osztrák rendőrök csütörtökön. Éppen csak nem ivott, hanem kábítószert fogyasztott a magyar sofőr - számolt be róla az ORF alapján a kisalfold.hu. A 25 éves kamionsofőr bukta a jogosítványát is, és természetesen a rendőrök feljelentést tettek ellene.

