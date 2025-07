Lövések dördültek, kézigránát robbant: átköszönt Szombathelyre az osztrák alvilág

Menekülés közben is elvesztettek egy kézigránátot.

Forrás: VN/archív

Az osztrák bandatagok természetesen tudták, hogy itt az idő kereket oldani, egy piros Fiat Unóba ültek és elhagyták az országot. Utánuk hajtóvadászat indult, a forró nyomon elindult magyar nyomozók helyszíni szemlét végeztek és felvették a kapcsolatot grazi kollégáikkal is. A jó együttműködésnek köszönhetően az osztrák rendőrök hétfőn este az öt elkövetőből négyet elfogtak. Egyiküknek állítólag olyan vastag csuklója volt, hogy a kézbilincs rá sem ment, lábbilincsel tudták csak megbilincselni. Ötödik társuk azonban továbbra is szökésben volt, ráadásul épp M. K. a lövöldöző. Ausztriában országos körözést adtak ki ellene. A sajtótájékoztatón azonban dr. Hegedűs László ezredes elmondta: osztrák kollégáiktól úgy értesültek, M. K. az osztrák alvilágon keresztül tudomást szerzett társai elfogásáról, ezért felhívta a grazi rendőrséget. Fel akarta adni magát, és ügyvédje jelenlétében vallomást tenne - mondta.

Az elkövetők közül négyet rövidesen elfogtak az osztrák hatóságok.

Forrás: VN/archív

A rendőrség arról is beszámolt, az osztrák bűnüldözők előtt nem ismeretlenek a Szombathelyen emberölési kísérletet végrehajtó banda tagjai. Valamennyinek már volt dolga az osztrák igazságszolgáltatással. Bűnlajstromuk hosszú, igazi nehézfiúk voltak. Fegyverkereskedelem, okirathamisítás, kábítószerügyek, emberkereskedelem és ezek csak azok, amik miatt szerepeltek a rendőrség adatbázisában. A magyar rendőrök eddig csak egyikükkel, F. S. nevével találkoztak. Ő 1993 májusában ittas vezetéssel bukott le Szombathelyen, akkor vádat is emeltek ellene, de 22 ezer 650 forint biztosíték letétele után, távollétében folyt ellen a bírósági eljárás.

Mi állhatott a leszámolási kísérlet hátterében?

Az alezredes a nyomozás akkori adatai szerint annyit mondhatott el a nyilvánosságnak: készpénzkövetelés, homályos üzleti tranzakciók vezethettek a leszámolásig. A kihallgatások során H. G.-től és az elfogottakról és más-más verziókat hallottak a rendőrök. A valódi okok felderítése a nyomozás későbbi fázisában várható, de a nyomozás még tart Ausztriában és Magyarországon is - mondták a sajtótájékoztatón. Az ügy vizsgálata során a magyar rendőrök idegenrendészeti kényszerintézkedéseket is alkalmaztak. Mint kiderült, felderítették H. G. szintén Magyarországon élő öccsét, az ugyancsak oszták állampolgárságú J. G.-t, akiről kiderült, hogy 1992 novemberében lépett meg a grazi börtönből, miközben épp kábítószer csempészet miatt született ítéletét töltötte. Őt a magyar hatóságok a tartózkodási engedélyének megvonása után átadták az osztrák kollégáknak, akik visszaszállították a grazi börtönbe. Célkeresztbe került egy román nő, G. C. is, akit H. G. lakásában találtak a rendőrök. Az ő tartózkodási engedélyét is bevonták. Kiderült, a nő május 26-án érkezett hazánkba, azóta jogcím nélkül tartózkodott itt. Megélhetését nem tudta fedezni. A magyar rendőrség azt is vizsgálta, a két külföldi állampolgárt milyen szálak köthették a bűncselekmény elkövetőihez, valamint, hogy milyen szerepük volt az ügyben.