Lábtörés lett a vége a szóváltásnak a kondorfai kocsma előtt

Tanulságos történetre bukkantunk a Vas Népe 1992-es számában, pofonból lett lábtörés a kondorfai kocsma előtti vitában.

Forrás: MW

Egy pofon is eltörheti valaki lábát, ha az szerencsétlenül esik. Az alábbi esetnek ez a legfőbb tanulsága, no meg az, hogy kocsmából kifelé jövetnem érdemes viccelődni. Március első napján a kondorfái italboltban hajtott le egy üveg sört N. Imre, s amikor kilépett a kocsmából, találkozott falubelijével, P. Józseffel. A férfi feleségével ballagott hazafelé, az asszony a kerékpárt tolta, férje gyalogosan, zsebre dugott kézzel sétált. N. Imre a hecc kedvéért megszólította őket: - Mi az, ketten jártak etetni a feleségeddel? A megszólított nem vette lapot, sőt, szidni kezdte.Feleségét, édesanyját nem a legjobb színben tüntette fel a kondorfai kocsma előtt kialakult szóváltásban. Erre a dühbe gurult N. Imre arcon csapta őt. A súlyos pofon megtette a hatását: az árokba esett a férfi. Oly szerencsétlenül zuhant, hogy közben aláfordult a jobb lába. Az orvosi diagnózis szerint az alsó lábszár mindkét csontja eltörött. A beteg nyolcvan nap alatt gyógyult meg. A Körmendi Városi Bíróság a pofozkodó férfit pénzbüntetésre ítélte. 6500 forintja bánja az esetet. Az ítélet ellen fellebbezett, de a megyei bíróság is megfelelőnek találta a büntetést - írja a korabeli tudósítás.