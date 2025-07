Hatalmas tarlótűz Górban: két vármegye tűzoltói érkeztek a helyszínre - fotók

Nagy területen, több mint 5 hektáron égett a lábon álló gabona és a tarló Gór határában - derült ki a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság oldaláról. Mint írják, a kedd délutáni tűz egy erdősávot is veszélyeztetett. A helyszínre két vármegye tűzoltói vonultak, a csepregi egységek mellett Sárvárról, Szombathelyről és Sopronkövesdről is érkeztek tűzoltók. Az egységek a tűz továbbterjedését légzésvédelmi eszköz használata mellett megakadályozták majd a még lángoló részeket hét gyorsbeavatkozó sugárral eloltották. A tűz oltását erőgép is segítette aki körbe szántotta a tűz által érintett területet.