Tragédia: az egész ország kereste, holtan találták meg az eltűnt idős asszonyt

Portálunkon mi is beszámoltunk róla, az egész ország kereste az idős asszonyt, aki Nagykanizsáról tűnt el pár héttel ezelőtt. A család pénteken arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a hölgy elhunyt. Továbbá megkérték az embereket, hogy ne zaklassák őket. Hozzáfűzték, hogy köszönik mindenkinek, aki segített keresni - számolt be róla a zaol.hu. A tragédia részleteiről a Zala vármegyei hírportál a rendőrséget is megkérdezte.

Tragédia, holtan találták meg az idős asszonyt.

Forrás: Shutterstock

A Zala vármegyei hírportál megkérdezte a rendőrséget az üggyel kapcsolatban. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznpoek Veronika rendőr őrnagy elmondta: július 17-én csütörtökön 18 óra körül Nagykanizsán, a Bagolai soron megtalálták az eltűntként keresett idős asszony holttestét. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az üggyel kapcsolatban további információt kegyeleti okokból nem adnak.

