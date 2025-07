Vasi UFO-akták: gabonakörök és furcsa fények tartották lázban Szőcét - fotók

S. Ferenc, aki nagy természetbarát és vadászni is szokott, fogadkozik: néhány napot rászán, felül a magaslesre, távcsővel figyeli a terepet. Hogy találkozik-e ufójelenséggel, egyáltalán nem biztos. Csak az biztos, hogy a körök ott vannak Szőcén is egy búzatáblában.

Valami volt a levegőben

Rejtély, hogy mi okozhatta a szőcei gabonakörök megjelenését, de azért meg kell említeni, hogy akkoriban divatos volt gyártani az ilyen úgynevezett "UFO-köröket". Így volt ez a leghíresebb, székesfehérvári körrel is, amelyet médiahacknek szánt fiatalok készítettek, ezért természetesen elképzelhető az is, hogy szórakozott kedvükben lévő környékbeliek oldották meg ügyesen a vasi rejtélyes körök létrehozását is. A történet aztán tovább írta saját magát, akárcsak Fejér vármegyében. Székesfehérváron is, ahol bizonyos, hogy emberi kéz munkája volt a gabonakör, mégis számtalan bejelentés érkezett repülő tárgyakról és furcsa fényekről. A szőcei kör hírének elterjedésével aztán itt is többen vallották, hogy furcsa fények is feltűntek a gabonakör feltűnésének estéjén Szőcén.

Köztudott, hogy 1992 nyarán UFO lázban égett az ország, miután két fiatal angol mintára egy hatalmas gabonakört gyártott egy Székesfehérvár melletti tarlón. Az átverést médiahacknek szánták, az egész ország megismerte a nevüket, még a tévében is szerepeltek. Az átverés eredményeképp pedig az egész országban elkezdtek gabonakörök feltűnni. Puszta kíváncsiságból átlapoztuk 1992 júliusának Vas Népe számait, hasonló UFO tematikájú cikkek után kutatva. Július 13-án arról írt az újság: Mezőszentgyörgyön gabonakörök sokasága jelent meg, volt amelyik 4 méter átmérőjű volt. A mezőszentgyörgyi körök helyszínén a "Hálózat az ufójelenségek vizsgálatára" nevű, fiatal mérnök- és fizikusjelöltekből álló amatőr csoport vizsgálódott. Ők megállapították, hogy a gabonakörök centruma felé haladva 1-1,5 Celsius-fokkal növekszik a hőmérséklet, s helyenként a kör szél és a közepe között 3 Celsius-fokos különbséget is mértek. Felfigyeltek arra is, hogy a körökön belül általában, de a körök egyes pontjain teljesen megszűnt a rádióadások vételi lehetősége. Ezt a kísérletet legalább 30 percig folytatták, s állandóan ugyanazt az eredményt kapták. Az amatőr kutatócsoport arról is készített feljegyzéseket, hogy Székesfehérvár körzetében egyre több bejelentés érkezett 1992 júliusában azonosítatlan tárgyak fényjelenségeiről.