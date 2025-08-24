augusztus 24., vasárnap

Szörnyű

Állatkínzás: számszeríjjal lőtt le egy macskát egy mezőkövesdi férfi

Az állat elpusztult.

Állatkínzás: számszeríjjal lőtt le egy macskát egy mezőkövesdi férfi

Szörnyű állatkínzás Mezőkövesden.

Forrás: tenyek.hu

Szörnyű állatkínzásról számolt be a boon.hu a Mezőkövesdi Járási Ügyészség közleménye alapján.

Állatkínzás
Szörnyű állatkínzás Mezőkövesden.
Forrás: tenyek.hu

Állatkínzás: számszeríjjal lőtt a macskára

Az Ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy mezőkövesdi férfi ellen. Mint írják, a vád szerint idén május végén a kora reggeli órákban a férfi mezőkövesdi lakóháza udvaráról, a tulajdonát képező céltávcsővel, lézeres irányzékkal és lámpával ellátott számszeríjjal célzott lövést adott le egy, az egyik közeli ház előtt sétáló macskára. A kilőtt nyílvessző miatt azonnal elpusztult az állat.

További részletek a boon.hu cikkében olvashatók.

Állatkínzás Vas vármegyében: brutális sanyargatásnak volt kitéve egy kutya

Júliusban írtunk róla: a Szombathelyi Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023 szeptemberétől 2024 februárjáig a lakóhelyén tartott kutyáját elhanyagolta, megfelelő táplálásáról nem gondoskodott, aminek következtében az eb kórosan lesoványodott, izomzata testszerte nagymértékben elsorvadt, az állat kiszáradt. A vádlott a kutya betegségeit sem kezeltette, aminek következtében kialakult degeneratív elváltozások maradandó egészségkárosodást eredményeztek az állatnál, és az éhezés miatt fennállt a pusztulásának veszélye is.

