Almafának ütközött a rendőrök elől részegen menekülő motoros

Mozgalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a zalai rendőrök, amellett, hogy kilenc előállítás, biztonsági intézkedések és körözött személy elfogása miatt is dolguk volt, egy akciódús üldözés is munkát adott nekik - számolt be róla a zaol.hu

Mint a Zala vármegyei hírportál írja: augusztus 23-án este hét óra után figyeltek fel a zalai rendőrök Dobronhegyen egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra. Ő sem volt rest, amint meglátta az egyenruhásokat, menekülőre fogta. Egy murvás úton próbált menekülni, végül egy almafának ütközött és elesett. Úgy tudni, a helyi férfi súlyosan megsérült. Kiderül, miért akarta annyira elkerülni az igazoltatást is, jogosítványa sosem volt, ráadásul ivott is, mielőtt motorra ült. A rendőrök engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben, ittas járművezetés vétség miatt pedig büntetőeljárást kezdeményeztek.