Árokba csúszott egy autó Ivánc és Csákánydoroszló között, a tűzoltók segítették ki az idős sofőrt

Személygépjármű csúszott árokba tegnap délután Ivánc és Csákánydoroszló között. A közlekedési balesethez a körmendi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak. A kiérkező tűzoltók a mentőszolgálat felügyelete mellett segítettek a gépjárművet vezető idős nőnek a személyautó elhagyásában, ezzel egyidejűleg áramtalanították a járművet - számolt be róla a Katasztrófavédelem.