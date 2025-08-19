augusztus 19., kedd

Mai évfordulók
2 órája

Árokba csúszott egy autó Ivánc és Csákánydoroszló között, a tűzoltók segítették ki az idős sofőrt

Címkék#Csákánydoroszló#Ivánc#személyautó

Vaol.hu
Forrás: MW/archív

Fotó: Czinege Melinda

Személygépjármű csúszott árokba tegnap délután Ivánc és Csákánydoroszló között. A közlekedési balesethez a körmendi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak. A kiérkező tűzoltók a mentőszolgálat felügyelete mellett segítettek a gépjárművet vezető idős nőnek a személyautó elhagyásában, ezzel egyidejűleg áramtalanították a járművet - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

