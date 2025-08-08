augusztus 8., péntek

Tragédia

Halálos baleset Ausztriában: magyar sofőr vezette teherautónak csapódott neki egy versenybiciklis

Magyar sofőr vezette teherautónak hajtott egy szabálytalanul közlekedő idős kerékpáros Ausztriában, és életét vesztette

MTI

Egy magyar sofőr vezette teherautónak hajtott egy szabálytalanul közlekedő idős kerékpáros az ausztriai Ternitzben csütörtökön délután, és életét vesztette - közölte az osztrák rendőrség.

Ausztria: halálos biciklibaleset történt, magyar kamionsofőr is érintett volt (Illusztráció!)
Ausztria: halálos biciklibaleset történt, magyar kamionsofőr is érintett volt (Illusztráció!)
Forrás: Shutterstock

Ausztria: halálos baleset történt, amelynek magyar résztvevője is volt

A tájékoztatás szerint a versenybiciklivel közlekedő nyugdíjas annak ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, hogy a magyar teherautónak elsőbbsége volt, és a gépjármű utánfutója oldalának ütközött. A 45 éves magyar sofőr egy oldalkamera segítségével vette észre a balesetet, azonnal megállt és elsősegélyt nyújtott. Az újraélesztési kísérletek ellenére, amelyeket a helyszínre kiérkezett mentők is elvégeztek, a 89 éves férfi a helyszínen meghalt.

 

 

