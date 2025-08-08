Halálos baleset Ausztriában: magyar sofőr vezette teherautónak csapódott neki egy versenybiciklis

43 perce
Egy magyar sofőr vezette teherautónak hajtott egy szabálytalanul közlekedő idős kerékpáros az ausztriai Ternitzben csütörtökön délután, és életét vesztette - közölte az osztrák rendőrség.
A tájékoztatás szerint a versenybiciklivel közlekedő nyugdíjas annak ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, hogy a magyar teherautónak elsőbbsége volt, és a gépjármű utánfutója oldalának ütközött. A 45 éves magyar sofőr egy oldalkamera segítségével vette észre a balesetet, azonnal megállt és elsősegélyt nyújtott. Az újraélesztési kísérletek ellenére, amelyeket a helyszínre kiérkezett mentők is elvégeztek, a 89 éves férfi a helyszínen meghalt.
