Elfogták a balatoni strandok rémét - videó

A rendőrök igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, és felismerni vélték, az egyik strandi lopást korábban ő követhette el.

Augusztus első hetében több bejelentés is érkezett, hogy Balaton-parti strandokon ismeretlen tettes őrizetlenül hagyott táskákat vitt el a benne lévő értékekkel, pénzzel együtt. Eljárás indult, majd augusztus 13-án a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Műveleti Alosztályának munkatársai Balatonkenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, és felismerni vélték, az egyik strandi lopást korábban ő követhette el - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

Balaton
Balaton: elfogták a rendőrök azt a férfit, aki több minden is ellopott a strandolóktól
Ezután előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett – többrendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

