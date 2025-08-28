augusztus 28., csütörtök

Eljárás indult

1 órája

Strandolók bukkantak egy idő nő holttestére a Balatonban

Címkék#Balaton#budapesti#holttest#rendőr

A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit.

Vaol.hu

Holttestet találtak Balatonkenesén a strandon, csütörtökön délután, erősítette meg a Delta Hírek értesülését Vajda Eszter rendőrségi szóvivő. Úgy tudják, a 80 év körüli budapesti nő egyedül ment a Balatonba fürdeni, strandolók szerint többször is, azonban már nem tudott kijönni a vízből. Úgy tudjuk a partról vették észre a nő holttestét még a bójákon belül. 

Balaton
Balaton: Holttestet találtak Balatonkenesén a strandon, csütörtökön délután
Forrás: Delta Hírek

Azonnal értesítették a mentőket, majd a szerencsétlenül járt idős nőt a partra vitték. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Elsődleges hírek szerint vízbe fulladhatott, de nem kizárt a rosszullét sem. 

Balaton - A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit.

