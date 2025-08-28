Eljárás indult
1 órája
Strandolók bukkantak egy idő nő holttestére a Balatonban
A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit.
Holttestet találtak Balatonkenesén a strandon, csütörtökön délután, erősítette meg a Delta Hírek értesülését Vajda Eszter rendőrségi szóvivő. Úgy tudják, a 80 év körüli budapesti nő egyedül ment a Balatonba fürdeni, strandolók szerint többször is, azonban már nem tudott kijönni a vízből. Úgy tudjuk a partról vették észre a nő holttestét még a bójákon belül.
Azonnal értesítették a mentőket, majd a szerencsétlenül járt idős nőt a partra vitték. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Elsődleges hírek szerint vízbe fulladhatott, de nem kizárt a rosszullét sem.
