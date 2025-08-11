augusztus 11., hétfő

Karambol

Brutális baleset a 7-es főúton: sok a sérült, mentőhelikopter is érkezett - fotó

Vaol.hu

 Összeütközött két személykocsi a 7-es főút 195-ös kilométerénél, Galambok belterületén, a kereszteződés közelében. Több mentőautó, sőt még mentőhelikopter is érkezett a közlekedési balesethez - számol be cikkében a zaol.hu.

Baleset a 7-es főúton: frontális karambol
Forrás: zaol.hu

Baleset: frontális ütközés, négyen megsérültek

Az esettel kapcsolatban Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin a zaol.hu érdeklődésére elmondta: Nagykanizsa felől egy Mitsubishi személygépkocsival közlekedett egy 48 éves pilisborosjenői férfi. Vele szemben érkezett Opel típusú személygépkocsival egy 42 éves zalakomári férfi. A Mitsubishi egyelőre tisztázatlan okok miatt áttért a szembelévő sávba, ahol félfrontálisan az Opelbe csapódott.

Hozzátette: a Mitsubishiben a sofőr mellett egy 42 éves budapesti nő és egy 13 éves budapesti lány ült, míg az Opelben csak annak vezetője tartózkodott. Az előzetes információk szerint mind a négy embert könnyű sérüléssel szállítottak kórházba. A helyszínelés jelenleg is tart, aki teheti, kerülje el az adott útszakaszt.

A balesetről további helyszíni fotókat, videót a zaol.hu-n, ITT talál!

 

 

