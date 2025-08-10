augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy autó a 86-os főút vasi szakaszán

Címkék#baleset#86-os főút#árok

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Vaol.hu
Árokba csapódott egy autó a 86-os főút vasi szakaszán

Forrás: MW

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 86-os főút 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán, Nádasd külterületén. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

 

