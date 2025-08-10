Baleset
1 órája
Árokba csapódott egy autó a 86-os főút vasi szakaszán
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: MW
Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 86-os főút 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán, Nádasd külterületén. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
7 órája
Sokkoló felvételek kerültek elő a dunántúli horrorbalesetről, amelynek egy mentőtiszt és férje az áldozatai - videó
Ezt ne hagyja ki!Elkeveredett
4 órája
Eltűnt egy négyéves kisfiú a balatoni strandon, motoros rendőröket is bevetettek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre