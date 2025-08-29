Tetejére fordulva állt meg az autó Ausztriában - fotók

A baleset az S4-es autópályán történt a Mattersburg és a Sigleß kereszteződés között. Egy autó letért az útról, felborult, majd a tetejére csapódott az úttest mellett. A tűzoltóság közleménye szerint a sofőrt a helyszínre érkezve már a Vöröskereszt ápolta, majd kórházba szállították.

A rendőrségi átvilágítás után a járművet daruval kiemelték, majd eltávolították az autópályáról. A Mattersburgi Tűzoltóság négy járművel egy órán át vezényelte a helyszínt.