augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Tetejére fordulva állt meg az autó Ausztriában - fotók

Címkék#Ausztria#baleset#sofőr

Szerdán közlekedési baleset történt a Mattersburg gyorsforgalmi úton (S4) a Mattersburg kereszteződés közelében. Egy autó letért az útról és felborult. A sofőrt kórházba szállították.

Vaol.hu

A baleset az S4-es autópályán történt a Mattersburg és a Sigleß kereszteződés között. Egy autó letért az útról, felborult, majd a tetejére csapódott az úttest mellett. A tűzoltóság közleménye szerint a sofőrt a helyszínre érkezve már a Vöröskereszt ápolta, majd kórházba szállították.

A rendőrségi átvilágítás után a járművet daruval kiemelték, majd eltávolították az autópályáról. A Mattersburgi Tűzoltóság négy járművel egy órán át vezényelte a helyszínt.

Tetejére fordult autó

Fotók: burgerland.orf.at

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu