Tetejére fordulva állt meg az autó Ausztriában - fotók
Szerdán közlekedési baleset történt a Mattersburg gyorsforgalmi úton (S4) a Mattersburg kereszteződés közelében. Egy autó letért az útról és felborult. A sofőrt kórházba szállították.
A baleset az S4-es autópályán történt a Mattersburg és a Sigleß kereszteződés között. Egy autó letért az útról, felborult, majd a tetejére csapódott az úttest mellett. A tűzoltóság közleménye szerint a sofőrt a helyszínre érkezve már a Vöröskereszt ápolta, majd kórházba szállították.
A rendőrségi átvilágítás után a járművet daruval kiemelték, majd eltávolították az autópályáról. A Mattersburgi Tűzoltóság négy járművel egy órán át vezényelte a helyszínt.
Tetejére fordult autóFotók: burgerland.orf.at
