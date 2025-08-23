Baleset történt a Balatonnál: mentőhelikopter szállt le az autópályán

Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál. A Budapest felé vezető oldalon két sszemélyautó rohant egymásba - közölte a Katasztrófavédelem szombaton délelőtt.

A tájékoztatás szerint a sóstói városrésznél történt szerencsétlenséghez a város hivatásos tűzoltói is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az egyik jármű a baleset következtében árokba hajtott, négyen utaztak benne. Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a Budapest felé autózók, a mentőhelikopter érkezése miatt szükséges lezárás ideje alatt az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé.