Baleset

1 órája

Baleset történt a Balatonnál: mentőhelikopter szállt le az autópályán

Baleset miatt egy időre megállították az M7-es autópálya forgalmát Siófoknál.

Baleset történt a Balatonnál: mentőhelikopter szállt le az autópályán

Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál.

Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál. A Budapest felé vezető oldalon két sszemélyautó rohant egymásba - közölte a Katasztrófavédelem szombaton délelőtt.

Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál.
Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál.
Baleset miatt állították meg a forgalmat az M7-esen Siófoknál

A tájékoztatás szerint a sóstói városrésznél történt szerencsétlenséghez a város hivatásos tűzoltói is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az egyik jármű a baleset következtében árokba hajtott, négyen utaztak benne. Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a Budapest felé autózók, a mentőhelikopter érkezése miatt szükséges lezárás ideje alatt az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé.

