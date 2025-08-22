augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kamion alá szorult egy elütött biciklis Celldömölkön, mentőhelikopter is érkezett - helyszíni fotók, videó

Címkék#kamion#baleset#rendőr#biciklis#celldömölk

Horváth Istvánné
Kamion alá szorult egy elütött biciklis Celldömölkön, mentőhelikopter is érkezett - helyszíni fotók, videó

Forrás: Horváth Istvánné

Pénteken délelőtt az elsődleges információink szerint egy kamion ütött el egy biciklist Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos térnél. Úgy tudjuk, hogy az elütött biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikoptert is riasztani kellett hozzá. 

Forrás: Horváth Istvánné

Az elsődleges információk szerint a kamion jobbra kanyarodott, amikor a biciklis elé került, a kamion vezetője pedig nem vette észre a biciklist és elütötte. A biciklis a kamion első kereke alá szorult. A helyszínen vannak mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. A mentőhelikopter is leszállt már a téren.

Forrás: Horváth Istvánné

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu